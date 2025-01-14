Андрей Рублёв — Жоао Фонсека: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025
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14 января состоится матч 1-го круга Australian Open, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой. Теннисисты впервые сыграют между собой. Ориентировочное время начала матча 12:30 мск.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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