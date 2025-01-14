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Андрей Рублёв — Жоао Фонсека: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025

Андрей Рублёв — Жоао Фонсека: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025
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14 января состоится матч 1-го круга Australian Open, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой. Теннисисты впервые сыграют между собой. Ориентировочное время начала матча 12:30 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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