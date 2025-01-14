Анна Блинкова с победы стартовала на парном турнире Australian Open — 2025

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира Australian Open — 2025 в парном разряде. В дуэте с представительницей Тайваня Фанг-Се Ву Блинкова в матче первого круга встретилась с британкой Джоди Бёррэдж и датчанкой Кларой Таусон. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась в пользу пары с россиянкой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (10:8).

Анна Блинкова и Фанг-Се Ву три раза подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. Их соперницы выполнили четыре эйса при семи двойных ошибках и выиграли за матч три брейк-пойнта из 11.

Открытый чемпионат Австралии в женском парном разряде проходит с 14 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.