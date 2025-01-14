Анна Блинкова с победы стартовала на парном турнире Australian Open — 2025
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира Australian Open — 2025 в парном разряде. В дуэте с представительницей Тайваня Фанг-Се Ву Блинкова в матче первого круга встретилась с британкой Джоди Бёррэдж и датчанкой Кларой Таусон. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась в пользу пары с россиянкой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (10:8).
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:15 МСК
Анна Блинкова
Фанг-Се Ву
А. Блинкова Ф. Ву
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 10
|
|4
|6 8
Джоди Бёррэдж
Клара Таусон
Д. Бёррэдж К. Таусон
Анна Блинкова и Фанг-Се Ву три раза подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. Их соперницы выполнили четыре эйса при семи двойных ошибках и выиграли за матч три брейк-пойнта из 11.
Открытый чемпионат Австралии в женском парном разряде проходит с 14 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
Комментарии
- 14 января 2025
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:13
-
04:52
-
04:41
-
04:22
-
03:21
-
01:15
-
01:00
-
00:34
-
00:24
-
00:16
- 13 января 2025
-
23:50
-
23:37
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
21:58
-
21:23
-
20:57
-
20:41
-
20:29
-
20:27
-
20:14
-
19:47
-
19:23
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:10
-
17:52