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Анна Блинкова с победы стартовала на парном турнире Australian Open — 2025

Анна Блинкова с победы стартовала на парном турнире Australian Open — 2025
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира Australian Open — 2025 в парном разряде. В дуэте с представительницей Тайваня Фанг-Се Ву Блинкова в матче первого круга встретилась с британкой Джоди Бёррэдж и датчанкой Кларой Таусон. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась в пользу пары с россиянкой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (10:8).

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:15 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Фанг-Се Ву
Китайский Тайбэй
Фанг-Се Ву
А. Блинкова Ф. Ву
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 10
6 		4 6 8
         
Джоди Бёррэдж
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Д. Бёррэдж К. Таусон

Анна Блинкова и Фанг-Се Ву три раза подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. Их соперницы выполнили четыре эйса при семи двойных ошибках и выиграли за матч три брейк-пойнта из 11.

Открытый чемпионат Австралии в женском парном разряде проходит с 14 по 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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