Эрика Андреева вышла во второй круг Australian Open – 2025

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг Australian Open. На старте турнира она обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
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Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Андреева сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету китаянки четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Эрика Андреева сыграет с победителем пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Хулия Риера (Аргентина).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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