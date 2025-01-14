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Тейлор Фриц разгромил Дженсона Бруксби на старте Australian Open-2025

Тейлор Фриц разгромил Дженсона Бруксби на старте Australian Open-2025
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4-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц с победы стартовал на Australian Open — 2025, обыграв в матче первого круга соотечественника Дженсона Бруксби, занимающего 466-ю строчку рейтинга с разгромным счётом 6:2, 6:0, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 04:45 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		0 3
             
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. За это время Фриц семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

На счету Бруксби один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Фриц сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Кристьян Гарин (Чили).

Календарь Australian Open (м)
Турнирная сетка Australian Open (м)
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