Тейлор Фриц разгромил Дженсона Бруксби на старте Australian Open-2025

4-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц с победы стартовал на Australian Open — 2025, обыграв в матче первого круга соотечественника Дженсона Бруксби, занимающего 466-ю строчку рейтинга с разгромным счётом 6:2, 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. За это время Фриц семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

На счету Бруксби один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Фриц сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Кристьян Гарин (Чили).