Хольгер Руне в пяти сетах одолел Чжан Чжичжэня и прошёл во 2-й круг Australian Open
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне удачно стартовал на Australian Open — 2025, обыграв в матче первого круга представителя Китая Чжан Чжичжэня, занимающего 49-ю строчку рейтинга, со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:40 МСК
49
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 3
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|4
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|6
|3
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут. За это время Руне 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.
На счету Чжичжэня 21 эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Руне сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини, обыгравшего в четырёх сетах британца Кэмерона Норри.
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