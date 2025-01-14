Хольгер Руне в пяти сетах одолел Чжан Чжичжэня и прошёл во 2-й круг Australian Open

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне удачно стартовал на Australian Open — 2025, обыграв в матче первого круга представителя Китая Чжан Чжичжэня, занимающего 49-ю строчку рейтинга, со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут. За это время Руне 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.

На счету Чжичжэня 21 эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Руне сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини, обыгравшего в четырёх сетах британца Кэмерона Норри.