Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик проиграл в первом круге Australian Open

Александр Бублик проиграл в первом круге Australian Open
Комментарии

37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 31-й ракетке рейтинга аргентинскому спортсмену Франсиско Серундоло в первом круге турнира Australian Open со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 2:6.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Франсиско Серундоло
31
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		3 2
             
Александр Бублик
37
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 49 минут. Бублик сделал 10 подач навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. В следующем круге Серундоло встретится с победителем пары Факундо Диас Акоста — Зизу Бергс.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

Календарь АО
Турнирная сетка АО
Материалы по теме
«Год новый, Бублик — всё тот же». Португальский журналист — об игре теннисиста в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android