Александр Бублик проиграл в первом круге Australian Open

37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 31-й ракетке рейтинга аргентинскому спортсмену Франсиско Серундоло в первом круге турнира Australian Open со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Бублик сделал 10 подач навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. В следующем круге Серундоло встретится с победителем пары Факундо Диас Акоста — Зизу Бергс.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.