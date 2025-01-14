Определились соперницы Дарьи Касаткиной и Эрики Андреевой во втором круге АО-2025
Поделиться
Российские теннисистки Дарья Касаткина (10-я ракетка мира) и Эрика Андреева (86-я ракетка рейтинга) узнали соперниц, с которыми встретятся во втором круге Australian Open — 2025.
Андреева сыграет с 17-й ракеткой мира спортсменкой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая в первом круге обыграла Хулию Риеру со счётом 4:6, 7:5, 6:2.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
17
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
|1
|2
|3
|
|
86
Эрика Андреева
Э. Андреева
Касаткина встретится с 64-й ракеткой рейтинга китайской теннисисткой Ван Яфань, обыгравшей в первом круге венгерку Анну Бондарь (92-е место рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
64
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
|1
|2
|3
|
|
10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионами являются первые ракетки мира итальянский теннисист Янник Синнер и белорусская спортсменка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 января 2025
-
08:08
-
07:57
-
07:39
-
07:21
-
06:59
-
06:38
-
06:36
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:13
-
04:52
-
04:41
-
04:22
-
03:21
-
01:15
-
01:00
-
00:34
-
00:24
-
00:16
- 13 января 2025
-
23:50
-
23:37
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
21:58
-
21:23
-
20:57
-
20:41
-
20:29
-
20:27
-
20:14