Определились соперницы Дарьи Касаткиной и Эрики Андреевой во втором круге АО-2025

Российские теннисистки Дарья Касаткина (10-я ракетка мира) и Эрика Андреева (86-я ракетка рейтинга) узнали соперниц, с которыми встретятся во втором круге Australian Open — 2025.

Андреева сыграет с 17-й ракеткой мира спортсменкой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая в первом круге обыграла Хулию Риеру со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Касаткина встретится с 64-й ракеткой рейтинга китайской теннисисткой Ван Яфань, обыгравшей в первом круге венгерку Анну Бондарь (92-е место рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионами являются первые ракетки мира итальянский теннисист Янник Синнер и белорусская спортсменка Арина Соболенко.