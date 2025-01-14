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Определились соперницы Дарьи Касаткиной и Эрики Андреевой во втором круге АО-2025

Определились соперницы Дарьи Касаткиной и Эрики Андреевой во втором круге АО-2025
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Российские теннисистки Дарья Касаткина (10-я ракетка мира) и Эрика Андреева (86-я ракетка рейтинга) узнали соперниц, с которыми встретятся во втором круге Australian Open — 2025.

Андреева сыграет с 17-й ракеткой мира спортсменкой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая в первом круге обыграла Хулию Риеру со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
86
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Касаткина встретится с 64-й ракеткой рейтинга китайской теннисисткой Ван Яфань, обыгравшей в первом круге венгерку Анну Бондарь (92-е место рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Ван Яфань
64
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионами являются первые ракетки мира итальянский теннисист Янник Синнер и белорусская спортсменка Арина Соболенко.

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