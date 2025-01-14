Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open — 2025
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над 293-й ракеткой рейтинга австралийкой Эмерсон Джонс в первом круге турнира Australian Open со счётом 6:1, 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:15 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
293
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Матч продолжался 53 минуты. Рыбакина сделала восемь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Рыбакина встретится с американкой Ивой Йович.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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