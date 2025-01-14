Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open — 2025

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над 293-й ракеткой рейтинга австралийкой Эмерсон Джонс в первом круге турнира Australian Open со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 53 минуты. Рыбакина сделала восемь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Рыбакина встретится с американкой Ивой Йович.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.