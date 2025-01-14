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Хуберт Хуркач начал Australian Open с победы над Таллоном Грикспором

Хуберт Хуркач начал Australian Open с победы над Таллоном Грикспором
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17-я ракетка мира польский теннисист Хубер Хуркач одержал победу над 40-й ракеткой рейтинга спортсменом из Нидерландов Таллоном Грикспором в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 7:5, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 06:10 МСК
Хуберт Хуркач
17
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		4 4
             
Таллон Грикспор
40
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Хуркач сделал 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 18. На счету его соперника 10 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Хуркач встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

Календарь АО-2025
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