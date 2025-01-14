Хуберт Хуркач начал Australian Open с победы над Таллоном Грикспором

17-я ракетка мира польский теннисист Хубер Хуркач одержал победу над 40-й ракеткой рейтинга спортсменом из Нидерландов Таллоном Грикспором в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 7:5, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Хуркач сделал 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 18. На счету его соперника 10 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Хуркач встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.