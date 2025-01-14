Касидит Самрей — Даниил Медведев: россиянин неожиданно проиграл второй сет на AО-2025
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В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 418-я ракетка рейтинга теннисист из Таиланда Касидит Самрей и пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
418
Касидит Самрей
К. Самрей
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|
|4
|1
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет остался за россиянином Даниилом Медведевым, который одержал в нём победу со счётом 6:2. Продолжительность партии составила 31 минуту. Второй сет за 45 минут сенсационно выиграл представитель Таиланда — 6:4.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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