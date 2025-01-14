Касидит Самрей — Даниил Медведев: россиянин неожиданно проиграл второй сет на AО-2025

В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 418-я ракетка рейтинга теннисист из Таиланда Касидит Самрей и пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за россиянином Даниилом Медведевым, который одержал в нём победу со счётом 6:2. Продолжительность партии составила 31 минуту. Второй сет за 45 минут сенсационно выиграл представитель Таиланда — 6:4.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.