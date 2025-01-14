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Касидит Самрей — Даниил Медведев: россиянин уступает 1:2 по сетам в первом круге AО-2025

Касидит Самрей — Даниил Медведев: россиянин уступает 1:2 по сетам в первом круге AО-2025
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В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 418-я ракетка рейтинга теннисист из Таиланда Касидит Самрей и пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Самрей повёл 2:1 по сетам после победы в четвёртой партии со счётом 6:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1
6 		4 3 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет остался за россиянином Медведевым, который одержал в нём победу со счётом 6:2. Второй сет выиграл представитель Таиланда — 6:4.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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