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Медведев получил предупреждение от судьи после того, как агрессивно бил ракеткой по сетке

Медведев получил предупреждение от судьи после того, как агрессивно бил ракеткой по сетке
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи на вышке в концовке третьего сета в матче первого круга Australian Open — 2025. Он играет с 418-м номером рейтинга ATP Касидитом Самреем из Таиланда и уступает 1:2 по сетам.

Фото: Кадр из трансляции

При счёте 5:3 30-15 в пользу Самрея Медведев несколько раз агрессивно несколько раз бил по сетке своей ракеткой, из-за чего она треснула. Даниил получил предупреждение за неспортивное поведение и в итоге проиграл сет со счётом 3:6.

Фото: Кадр из трансляции

После этого инцидента, по окончании партии, болбои несколько минут находились у сетки. Возможно, Медведев её повредил.

Фото: Кадр из трансляции

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