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Юлия Путинцева обыграла Элину Аванесян в первом круге Australian Open — 2025

Юлия Путинцева обыграла Элину Аванесян в первом круге Australian Open — 2025
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23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (41-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:35 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 2
         
Элина Аванесян
41
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Аванесян один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сразится с китайской теннисисткой Чжан Шуай, которая обыграла американку Маккартни Кесслер в первом круге.

Календарь Australian Open - 2025 (ж)
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