Юлия Путинцева обыграла Элину Аванесян в первом круге Australian Open — 2025

23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (41-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Аванесян один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сразится с китайской теннисисткой Чжан Шуай, которая обыграла американку Маккартни Кесслер в первом круге.