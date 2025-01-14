Юлия Путинцева обыграла Элину Аванесян в первом круге Australian Open — 2025
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23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (41-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:5, 6:2.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:35 МСК
23
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
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41
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Аванесян один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сразится с китайской теннисисткой Чжан Шуай, которая обыграла американку Маккартни Кесслер в первом круге.
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