Соперник Медведева стал первым почти за 20 лет тайцем, выигравшим сет у игрока из топ-5
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Победитель шести турниров ITF, двукратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии, 418-я ракетка мира теннисист Касидит Самрей стал первым игроком из Таиланда, выигравшим сет у соперника из топ-5 рейтинга мира со времён Парадорна Сричапхана. 29 октября 2006 года Роджер Федерер обыграл Сричапхана на турнире в Базеле со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).
Самрей на момент написания новости выиграл уже два сета у пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
418
Касидит Самрей
К. Самрей
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|2
|
|4
|3
|6
|3
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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