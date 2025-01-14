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Соперник Медведева стал первым почти за 20 лет тайцем, выигравшим сет у игрока из топ-5

Соперник Медведева стал первым почти за 20 лет тайцем, выигравшим сет у игрока из топ-5
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Победитель шести турниров ITF, двукратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии, 418-я ракетка мира теннисист Касидит Самрей стал первым игроком из Таиланда, выигравшим сет у соперника из топ-5 рейтинга мира со времён Парадорна Сричапхана. 29 октября 2006 года Роджер Федерер обыграл Сричапхана на турнире в Базеле со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Самрей на момент написания новости выиграл уже два сета у пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
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Новости. Теннис
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