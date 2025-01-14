Соперник Медведева стал первым почти за 20 лет тайцем, выигравшим сет у игрока из топ-5

Победитель шести турниров ITF, двукратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии, 418-я ракетка мира теннисист Касидит Самрей стал первым игроком из Таиланда, выигравшим сет у соперника из топ-5 рейтинга мира со времён Парадорна Сричапхана. 29 октября 2006 года Роджер Федерер обыграл Сричапхана на турнире в Базеле со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Самрей на момент написания новости выиграл уже два сета у пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.