Касидит Самрей — Даниил Медведев: россиянин вывел матч 1-го круга AО-2025 в пятый сет
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В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 418-я ракетка рейтинга теннисист из Таиланда Касидит Самрей и пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Медведев сравнял счёт по сетам (2:2) после победы в четвёртой партии со счётом 6:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
418
Касидит Самрей
К. Самрей
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|2
|
|4
|3
|6
|3
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет остался за Медведевым, который одержал в нём победу со счётом 6:2. Второй и третий сеты выиграл представитель Таиланда — 6:4 и 6:3.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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