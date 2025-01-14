Касидит Самрей — Даниил Медведев: россиянин вывел матч 1-го круга AО-2025 в пятый сет

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 418-я ракетка рейтинга теннисист из Таиланда Касидит Самрей и пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Медведев сравнял счёт по сетам (2:2) после победы в четвёртой партии со счётом 6:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за Медведевым, который одержал в нём победу со счётом 6:2. Второй и третий сеты выиграл представитель Таиланда — 6:4 и 6:3.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.