Рыбакина — о 16-летней Эмерсон Джонс после победы над ней на AO: у неё большое будущее

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сказала тёплые слова о 16-летней американской теннисистке Эмерсон Джонс после победы над ней в первом круге Australian Open — 2025. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Рыбакиной.
— Сколько работы тебе потребовалось сделать перед матчем против новичка в туре?
— Я немного смотрела её матчи. Когда я не знаю соперника, стараюсь сосредоточиться на себе. Я знаю, что подача — важный момент в моей игре. Я сосредоточилась на этом. Мне понадобилась пара игр, чтобы привыкнуть к её ударам. Она очень молодая, очень талантливая. У неё впереди большое будущее, — сказала спортсменка в послематчевом интервью на корте.
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Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.
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