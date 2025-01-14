Рыбакина — о 16-летней Эмерсон Джонс после победы над ней на AO: у неё большое будущее

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сказала тёплые слова о 16-летней американской теннисистке Эмерсон Джонс после победы над ней в первом круге Australian Open — 2025. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Рыбакиной.

— Сколько работы тебе потребовалось сделать перед матчем против новичка в туре?

— Я немного смотрела её матчи. Когда я не знаю соперника, стараюсь сосредоточиться на себе. Я знаю, что подача — важный момент в моей игре. Я сосредоточилась на этом. Мне понадобилась пара игр, чтобы привыкнуть к её ударам. Она очень молодая, очень талантливая. У неё впереди большое будущее, — сказала спортсменка в послематчевом интервью на корте.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.