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Рыбакина — о 16-летней Эмерсон Джонс после победы над ней на AO: у неё большое будущее

Рыбакина — о 16-летней Эмерсон Джонс после победы над ней на AO: у неё большое будущее
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Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сказала тёплые слова о 16-летней американской теннисистке Эмерсон Джонс после победы над ней в первом круге Australian Open — 2025. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Рыбакиной.

— Сколько работы тебе потребовалось сделать перед матчем против новичка в туре?
— Я немного смотрела её матчи. Когда я не знаю соперника, стараюсь сосредоточиться на себе. Я знаю, что подача — важный момент в моей игре. Я сосредоточилась на этом. Мне понадобилась пара игр, чтобы привыкнуть к её ударам. Она очень молодая, очень талантливая. У неё впереди большое будущее, — сказала спортсменка в послематчевом интервью на корте.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:15 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Эмерсон Джонс
293
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

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