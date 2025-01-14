Даниил Медведев в пяти сетах обыграл 418-ю ракетку мира в первом круге Australian Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не без труда вышел во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде турнира он в пяти сетах одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 3 часа 8 минут. За это время Медведев выполнил 23 подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самрея четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с американцем Лёнером Тином (121-я ракетка мира).