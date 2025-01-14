Даниил Медведев в пяти сетах обыграл 418-ю ракетку мира в первом круге Australian Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не без труда вышел во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде турнира он в пяти сетах одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
418
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч продолжался 3 часа 8 минут. За это время Медведев выполнил 23 подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самрея четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с американцем Лёнером Тином (121-я ракетка мира).
Комментарии
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