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Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг Australian Open — 2025 в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг Australian Open — 2025 в паре
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг Australian Open — 2025 в парном разряде. На старте соревнований они одержали уверенную победу над итальянкой Анджелиной Морателли и полькой Катаржиной Питер со счётом 7:5, 6:1.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 09:15 МСК
Анджелика Морателли
Италия
Анджелика Морателли
Катаржина Питер
Польша
Катаржина Питер
А. Морателли К. Питер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта. На счету их соперниц один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Жасмин Паолини/Сара Эррани (Италия) — Присцилла Хон/Дарья Сэвилл (Австралия).

Календарь парного Australian Open - 2025 (ж)
Сетка парного Australian Open - 2025 (ж)
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