Елена Рыбакина отшутилась на вопрос о спорах с тренером Гораном Иванишевичем

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над австралийской теннисисткой Эмерсон Джонс в первом круге Australian Open — 2025 ответила на вопрос о спорах с Гораном Иванишевичем.

— Вы с Гораном Иванишевичем спорите, у кого лучшее движение подачи?

— На самом деле мы об этом мало говорили. Может быть, мне нужно бросить ему вызов на тренировочном корте (улыбается), — сказала спортсменка в послематчевом интервью на корте.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Следующая встреча Рыбакиной состоится 16 января против 191-й ракетки мира американской теннисистки Ивы Йович. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко. В ноябре 2024 года стало известно, что Горан Иванишевич будет новым главным тренером Елены Рыбакиной.