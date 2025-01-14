«Надо как минимум три часа». Даниил Медведев — о непростой победе на старте AO-2025

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев шуточно высказался о своём матче первого круга на Australian Open — 2025. Он не без труда одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 3 часа 8 минут.

«Я знаю, что играю лучше, когда играю больше. Так что я подумал: зачем играть полтора часа, мне надо как минимум три», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с американцем Лёнером Тином (121-я ракетка мира). В прошлом году россиянин играл в финале турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.