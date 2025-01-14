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«Надо как минимум три часа». Даниил Медведев — о непростой победе на старте AO-2025

«Надо как минимум три часа». Даниил Медведев — о непростой победе на старте AO-2025
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев шуточно высказался о своём матче первого круга на Australian Open — 2025. Он не без труда одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 3 часа 8 минут.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я знаю, что играю лучше, когда играю больше. Так что я подумал: зачем играть полтора часа, мне надо как минимум три», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с американцем Лёнером Тином (121-я ракетка мира). В прошлом году россиянин играл в финале турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

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