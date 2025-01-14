Елена Рыбакина призналась, что продолжает общаться с Вуковым во время AO-2025

Победительница Уимблдон-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что продолжает консультироваться со Стефано Вуковым во время Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года.

«Сегодня его не было на матче, но перед встречей я разговаривала с ним, и он дал мне информацию о моём сопернике», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

Также Рыбакина отказалась комментировать, в чём ей помогает Горан Иванишевич: «Ещё рано об этом говорить, мы только знакомимся».

Напомним, ранее стало известно, что Вуков отстранён от работы по решению WTA.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Следующая встреча Рыбакиной состоится 16 января против 191-й ракетки мира американской теннисистки Ивы Йович. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.