Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина призналась, что продолжает общаться с Вуковым во время AO-2025

Елена Рыбакина призналась, что продолжает общаться с Вуковым во время AO-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница Уимблдон-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что продолжает консультироваться со Стефано Вуковым во время Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года.

«Сегодня его не было на матче, но перед встречей я разговаривала с ним, и он дал мне информацию о моём сопернике», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

Также Рыбакина отказалась комментировать, в чём ей помогает Горан Иванишевич: «Ещё рано об этом говорить, мы только знакомимся».

Напомним, ранее стало известно, что Вуков отстранён от работы по решению WTA.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Следующая встреча Рыбакиной состоится 16 января против 191-й ракетки мира американской теннисистки Ивы Йович. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Материалы по теме
Рыбакина — о роли Вукова в команде: я не буду больше об этом говорить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android