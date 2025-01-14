Анастасия Потапова и Ольга Данилович не смогли выйти во второй круг AO-2025 в паре
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Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович завершили выступление на Australian Open — 2025 в парном разряде. В первом круге они проиграли пятым сеяным соревнований, дуэту Чань Хаочин (Тайвань)/Людмила Киченок (Украина), со счётом 7:5, 4:6, 4:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
16 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Линда Носкова
Хитер Уотсон
Л. Носкова Х. Уотсон
Не начался
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Хэрриет Дарт
Диан Парри
Х. Дарт Д. Парри
Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Потапова и Данилович выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге AO-2025 Хаочин и Киченок сыграют с победительницами матча Линда Носкова (Чехия)/Хитер Уотсон (Великобритания) — Хэрриет Дарт (Великобритания)/Диан Парри (Франция).
Комментарии
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