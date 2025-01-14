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«Заходы солнца и пятисетовики Медведева». Пресс-служба AO пошутила о матче россиянина

«Заходы солнца и пятисетовики Медведева». Пресс-служба AO пошутила о матче россиянина
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Пресс-служба Australian Open пошутила о матче пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге турнира. Он играл с 418-м номером рейтинга Касидитом Самреем из Таиланда. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Константы в жизни: заходы солнца, налоги и пятисетовики Медведева на Australian Open», — написали представители пресс-службы в аккаунте AO в соцсети Х.

Матч с Самреем стал девятым пятисетовиком Медведева в карьере на Australian Open. Его баланс побед и поражений в решающих сетах на «Шлеме» в Мельбурне стал 6-3. Он проиграл финалы в 2022 (Рафаэлю Надалю) и 2024 (Яннику Синнеру) годах, а также уступил в четвёртом круге АО-2020 (Стэну Вавринке).

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