«Заходы солнца и пятисетовики Медведева». Пресс-служба AO пошутила о матче россиянина

Пресс-служба Australian Open пошутила о матче пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге турнира. Он играл с 418-м номером рейтинга Касидитом Самреем из Таиланда. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

«Константы в жизни: заходы солнца, налоги и пятисетовики Медведева на Australian Open», — написали представители пресс-службы в аккаунте AO в соцсети Х.

Матч с Самреем стал девятым пятисетовиком Медведева в карьере на Australian Open. Его баланс побед и поражений в решающих сетах на «Шлеме» в Мельбурне стал 6-3. Он проиграл финалы в 2022 (Рафаэлю Надалю) и 2024 (Яннику Синнеру) годах, а также уступил в четвёртом круге АО-2020 (Стэну Вавринке).