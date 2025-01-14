Медведев — о Самрее: если будет так играть каждый матч, у него будут деньги, девочки
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры 418-го номера рейтинга АТР тайца Касидита Самрея, своего соперника в первом круге Australian Open — 2025. Медведев одержал непростую победу со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
418
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|2
|
|4
|3
|6
|6
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Я смотрел его матчи и не видел такого уровня. Был удивлён. Если он будет каждый матч играть как этот, у него будет хорошая жизнь. Деньги, девочки, казино и всё такое. А если не будет так играть каждый матч, то у него этого не будет. Ну, не в теннисе, может, он как-то иначе этого добьётся. Желаю ему, чтобы он каждый матч так играл», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.
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