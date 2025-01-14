Медведев — о Самрее: если будет так играть каждый матч, у него будут деньги, девочки

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры 418-го номера рейтинга АТР тайца Касидита Самрея, своего соперника в первом круге Australian Open — 2025. Медведев одержал непростую победу со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

«Я смотрел его матчи и не видел такого уровня. Был удивлён. Если он будет каждый матч играть как этот, у него будет хорошая жизнь. Деньги, девочки, казино и всё такое. А если не будет так играть каждый матч, то у него этого не будет. Ну, не в теннисе, может, он как-то иначе этого добьётся. Желаю ему, чтобы он каждый матч так играл», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.