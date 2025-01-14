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Елена Рыбакина вышла во второй круг Australian Open шестой сезон подряд

Елена Рыбакина вышла во второй круг Australian Open шестой сезон подряд
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Победительница Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала одной из четырёх теннисисток, которые выходили во второй круг Открытого чемпионата Австралии на протяжении шести сезонов подряд с 2020 года.

Такой же отметки достигли американская теннисистка Даниэль Коллинз, бельгийская теннисистка Элиза Мертенс и польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее Елена Рыбакина обыграла в первом круге Australian Open — 2025 американскую теннисистку Эмерсон Джонс со счётом 6:1, 6:1. Следующая встреча Рыбакиной состоится 16 января против 191-й ракетки мира американской теннисистки Ивы Йович.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная Таблица Australian Open - 2025
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Новости. Теннис
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