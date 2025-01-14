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Даниил Медведев — о 1-м круге AO: в конце прошлого года я бы такой матч проиграл

Даниил Медведев — о 1-м круге AO: в конце прошлого года я бы такой матч проиграл
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём первом матче в 2025 году.

«Я уже говорил, что, наверное, больше никогда не буду играть подготовительные турниры перед АО, если только их не перенесут. Потому что теперь у меня два ребёнка, я хочу быть дома на Новый год и Рождество. Хоть я и люблю Австралию, но проводить в Австралии каждый Новый год становится тяжеловато. Так что стараюсь приезжать сюда чуть позже. Это даёт мне хорошую энергию.

В конце прошлого года я бы такой матч, наверное, проиграл, потому что не смог бы держать концентрацию и биться до самого конца. А сейчас новый год, новая энергия, по крайней мере, сейчас, надеюсь, что на весь сезон», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

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