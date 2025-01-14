Алексей Селиваненко объяснил причины нервной игры Медведева в первом круге Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко назвал причины нервной игры пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Australian Open — 2025.

Россиянин не без труда одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 3 часа 8 минут.

«В общем-то, для Даниила достаточно привычно медленное вкатывание на двухнедельных турнирах. Матч с Самреем — далеко не первый случай похожих по сценарию матчей. Тем более что для Даниила это была первая игра в новом сезоне», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.