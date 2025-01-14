Даниил Медведев оставил забавное послание на камере после победы в 1-м круге AO-2025

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил забавное послание на камере после своего матча первого круга Australian Open — 2025. Он признался в любви к пятисетовым матчам.

В первом круге турнира россиянин играл с 418-м номером рейтинга Касидитом Самреем из Таиланда. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

«5 сетов», — написал Медведев и нарисовал сердечко.

Фото: Кадр из трансляции

Матч с Самреем стал девятым пятисетовиком Медведева в карьере на Australian Open. Его баланс побед и поражений в решающих сетах на «Шлеме» в Мельбурне стал 6-3. Он проиграл финалы в 2022 (Рафаэлю Надалю) и 2024 (Яннику Синнеру) годах, а также уступил в четвёртом круге АО-2020 (Стэну Вавринке).