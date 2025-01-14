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Ольховский: с такой игрой Медведеву будет тяжело бороться за высокий результат на AO

Ольховский: с такой игрой Медведеву будет тяжело бороться за высокий результат на AO
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге AO-2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Если честно, удивило, что Медведев сыграл пять сетов. По первому сету не было впечатления, что будет какая-то борьба. Но затем было много ошибок от себя и не было как такового рисунка игры. Если обычно Даня тянул без ошибок, то сейчас ошибался.

Можно предположить, что это связано с первым матчем в сезоне и поздним прилётом в Австралию. Именно за этих факторов, которых мы не знаем, такое произошло. Но самое главное, что Медведев выиграл. Однако в следующих кругах нужно прибавлять, потому что с такой игрой будет тяжело бороться за высокий результат на Australian Open», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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