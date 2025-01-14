Ольховский: с такой игрой Медведеву будет тяжело бороться за высокий результат на AO

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге AO-2025.
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«Если честно, удивило, что Медведев сыграл пять сетов. По первому сету не было впечатления, что будет какая-то борьба. Но затем было много ошибок от себя и не было как такового рисунка игры. Если обычно Даня тянул без ошибок, то сейчас ошибался.
Можно предположить, что это связано с первым матчем в сезоне и поздним прилётом в Австралию. Именно за этих факторов, которых мы не знаем, такое произошло. Но самое главное, что Медведев выиграл. Однако в следующих кругах нужно прибавлять, потому что с такой игрой будет тяжело бороться за высокий результат на Australian Open», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 января 2025
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