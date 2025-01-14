Жасмин Паолини с уверенной победы стартовала на Australian Open — 2025

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она одержала уверенную победу над китаянкой Сыцзя Вэй (117-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Паолини выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Вэй два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жасмин Паолини сыграет с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Рената Сарасуа (Мексика).