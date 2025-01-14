Жасмин Паолини с уверенной победы стартовала на Australian Open — 2025
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она одержала уверенную победу над китаянкой Сыцзя Вэй (117-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:4.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 11:10 МСК
117
Сыцзя Вэй
С. Вэй
Окончен
0 : 2
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Паолини выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Вэй два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жасмин Паолини сыграет с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Рената Сарасуа (Мексика).
Комментарии
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