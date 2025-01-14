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Радукану — о своей подаче в матче с Александровой на AO: думаю, она сама по себе

Радукану — о своей подаче в матче с Александровой на AO: думаю, она сама по себе
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась мнением о большом количестве двойных ошибок после победы над российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Встреча окончилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) в пользу Радукану. Британка допустила 15 двойных ошибок.

«Честно говоря, я не уверена, что именно я изменила в своей подаче сегодня. Думаю, она сама по себе. Я обязательно поразмыслю над этим, посмотрю и вернусь к вам», — приводит слова спортсменки Reuters News Agency.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:10 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		7 7
         
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Соперницей Радукану во втором круге станет 35-я ракетка мира 23-летняя американка Аманда Анисимова. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

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