Дарья Касаткина прокомментировала победу на старте Australian Open — 2025

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала стартовую победу на Australian Open — 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:3.
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— Очень рада начать турнир с победы. Первые матчи всегда нервные, я рада, как смогла справиться с нервами и сыграла этот матч. Он был очень тяжёлым, особенно его начало.
— Вы проиграли первый гейм, но потом выиграли семь подряд. Насколько было важно реализовать эту инициативу?
— Я просто старалась держать концентрацию. Матч может перевернуться в любой момент, иногда ты можешь проиграть какие-то розыгрыши. Но самое важное – выиграть больше очков. Ещё одна сторона была ветреной, было легче играть. Я старалась быть более агрессивной на другой стороне, — сказала Касаткина на корте после матча.
- 14 января 2025
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