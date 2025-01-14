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Дарья Касаткина прокомментировала победу на старте Australian Open — 2025

Дарья Касаткина прокомментировала победу на старте Australian Open — 2025
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала стартовую победу на Australian Open — 2025. В матче первого круга она обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:15 МСК
Виктория Томова
58
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

— Очень рада начать турнир с победы. Первые матчи всегда нервные, я рада, как смогла справиться с нервами и сыграла этот матч. Он был очень тяжёлым, особенно его начало.

— Вы проиграли первый гейм, но потом выиграли семь подряд. Насколько было важно реализовать эту инициативу?
— Я просто старалась держать концентрацию. Матч может перевернуться в любой момент, иногда ты можешь проиграть какие-то розыгрыши. Но самое важное – выиграть больше очков. Ещё одна сторона была ветреной, было легче играть. Я старалась быть более агрессивной на другой стороне, — сказала Касаткина на корте после матча.

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