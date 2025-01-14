Веснина: Медведев с Самреем не показал теннис, на который способен. Уровень надо повышать

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила уровень игры россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open — 2025.

«Было сложно представить, что Самрей окажет такое давление. Рейтинг из пятой сотни, но парень показал очень неплохой теннис в первых двух сетах. Даня не показал тот теннис, на который способен. Для первого раунда он сыграл на 50-60% своих возможностей, но этого хватило, чтобы обыграть соперника. Однако было очень напряжённо.

Всё равно Даня молодец. Не будем забывать, что он не играл никакие турниры до Australian Open — это его первый матч в сезоне. Также у него произошло радостное событие — он стал отцом во второй раз. Даниил хотел провести это время с семьёй, поэтому прилетел не как обычно. Молодец, что справился и прошёл первый раунд. Но уровень игры надо повышать», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.