Андрей Ольховский высказался о победе Карена Хачанова в первом круге Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Карена Хачанова в первом круге Australian Open — 2025. На старте он обыграл француза Адриана Маннарино, занимающего 75-ю строчку рейтинга, со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.

«Карен уверенно сыграл с Маннарино, в свою силу. Он не дал шансов сопернику. Когда надо, Хачанов дожимал и показал, что готов к хорошей игре и турниру. На мой взгляд, хороший матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем круге Хачанов сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.