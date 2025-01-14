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Тейлор Фриц — о планах на AO-2025: моя уверенность высока

Тейлор Фриц — о планах на AO-2025: моя уверенность высока
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Финалист турнира «Большого шлема», победитель юниорского турнира «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился планами на Открытый чемпионат Австралии — 2025 после уверенной победы над американцем Дженсоном Бруксби. Матч завершился со счётом 6:2, 6:0, 6:3 в пользу Фрица.

«Мой уровень уверенности высок, я бы сказал, 8/10. Когда соревнования прекращаются, ты всегда немного теряешь темп, но в United Cup я выглядел очень хорошо. В этом году я хотел бы вернуться в финал турнира «Большого шлема» и добавить к своему послужному списку отличный титул», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 04:45 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		0 3
             
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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