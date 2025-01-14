Тейлор Фриц — о планах на AO-2025: моя уверенность высока

Финалист турнира «Большого шлема», победитель юниорского турнира «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился планами на Открытый чемпионат Австралии — 2025 после уверенной победы над американцем Дженсоном Бруксби. Матч завершился со счётом 6:2, 6:0, 6:3 в пользу Фрица.

«Мой уровень уверенности высок, я бы сказал, 8/10. Когда соревнования прекращаются, ты всегда немного теряешь темп, но в United Cup я выглядел очень хорошо. В этом году я хотел бы вернуться в финал турнира «Большого шлема» и добавить к своему послужному списку отличный титул», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.