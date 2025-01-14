Тейлор Фриц — о планах на AO-2025: моя уверенность высока

Финалист турнира «Большого шлема», победитель юниорского турнира «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился планами на Открытый чемпионат Австралии — 2025 после уверенной победы над американцем Дженсоном Бруксби. Матч завершился со счётом 6:2, 6:0, 6:3 в пользу Фрица.
«Мой уровень уверенности высок, я бы сказал, 8/10. Когда соревнования прекращаются, ты всегда немного теряешь темп, но в United Cup я выглядел очень хорошо. В этом году я хотел бы вернуться в финал турнира «Большого шлема» и добавить к своему послужному списку отличный титул», — сказал спортсмен на пресс-конференции.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|0
|3
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
- 14 января 2025
-
13:20
-
13:20
-
13:05
-
13:05
-
12:44
-
12:41
-
12:40
-
12:30
-
12:18
-
12:02
-
11:49
-
11:26
-
11:15
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:48
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:19
-
10:03
-
10:02
-
09:47
-
09:39
-
09:23
-
08:42
-
08:41
-
08:30
-
08:08
-
07:57
-
07:39
-
07:21
-
06:59
-
06:38