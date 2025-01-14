Чесноков: не ожидал такого поворота событий в матче Медведева, соперник просто зелёный

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил уровень игры россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open — 2025.

«Честно говоря, я не ожидал такого поворота событий в матче Медведева. Так комфортно выиграть первый сет, а потом… Я смотрю на соперника Медведева, и он просто зелёный! Не знаю, что случилось с Медведевым. Во-первых, Даниил тяжеловато двигался. После первого сета он полностью отдал инициативу и стал играть коротко.

Потом Самрей просто устал. Медведев уже понимал, что, если так дальше будет играть, он просто не выиграет. Четвёртый и пятый сеты Даниил сыграл довольно уверенно. Я не знаю, почему Медведев выиграл с такой тяжестью. Может, следующие матчи будут попроще. Если бы в соперниках у Дани был любой другой игрок, Медведев мог бы вылететь. Я не почувствовал, что Самрей — игрок хорошего уровня. Медведев должен был более комфортно выигрывать этот матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.