Онс Жабер обыграла Ангелину Калинину в первом круге Australian Open — 2025
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39-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде она уверенно обыграла украинку Ангелину Калинину (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 11:55 МСК
48
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
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39
Онс Жабер
О. Жабер
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Онс Жабер сыграет с победительницей встречи Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Мария Саккари (Греция).
Комментарии
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