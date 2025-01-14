Онс Жабер обыграла Ангелину Калинину в первом круге Australian Open — 2025

39-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде она уверенно обыграла украинку Ангелину Калинину (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Онс Жабер сыграет с победительницей встречи Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Мария Саккари (Греция).