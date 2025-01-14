Чесноков прокомментировал победу Хачанова над Маннарино в первом круге Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил уровень игры россиянина Карена Хачанова в матче первого круга Australian Open — 2025.

«Карен играл против теннисиста, который уже на спаде. Не думал, что «мандарин» повторит свои результаты предыдущих годов. Карен играл активно и быстро. А Маннарино любит играть с теннисистами, которые играют быстро. За счёт скорости соперника он играет ещё быстрее. Но Хачанов взвинтил темп — Маннарино просто не успевал. Хорошая победа Карена», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.