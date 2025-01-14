Дарья Касаткина рассказала, в чём заключается секрет идеального твиннера

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как научилась выполнять качественный твиннер (удар, выполняемый между ног при условии, что игрок располагается спиной к сетке).

— Вы королева твиннеров. В чём секрет идеального твиннера?

— Я боюсь! Онс Жабер будет недовольна (смеётся)! Но спасибо. Я тренировала этот удар в детстве, лет в 10 по два часа проводила, играя со стенкой, делала свечки, твиннеры. Всё через тяжёлую работу, просто так ничего не даётся, — сказала Касаткина в интервью на корте после матча.

Напомним, в матче первого круга Australian Open — 2025 Касаткина обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:3.