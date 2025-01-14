Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина рассказала, в чём заключается секрет идеального твиннера

Дарья Касаткина рассказала, в чём заключается секрет идеального твиннера
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как научилась выполнять качественный твиннер (удар, выполняемый между ног при условии, что игрок располагается спиной к сетке).

— Вы королева твиннеров. В чём секрет идеального твиннера?
— Я боюсь! Онс Жабер будет недовольна (смеётся)! Но спасибо. Я тренировала этот удар в детстве, лет в 10 по два часа проводила, играя со стенкой, делала свечки, твиннеры. Всё через тяжёлую работу, просто так ничего не даётся, — сказала Касаткина в интервью на корте после матча.

Напомним, в матче первого круга Australian Open — 2025 Касаткина обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:3.

Материалы по теме
Дарья Касаткина прокомментировала победу на старте Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android