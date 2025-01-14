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Елена Веснина: Хачанов нашёл игру, которая у него была, когда он был в десятке мира

Елена Веснина: Хачанов нашёл игру, которая у него была, когда он был в десятке мира
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высоко оценила уровень игры 19-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.

«Карен вообще молодец! Он очень здорово провёл концовку прошлого сезона. Мне кажется, он нашёл игру, которая была у него несколько лет назад, когда он стоял в десятке мира, побеждал в Берси и играл в полуфинале «Шлема». Карен одержал хорошую победу в трёх сетах, не потратив много сил. В Австралии это крайне важно, учитывая климат и жару.

Да, соперник у него был не самый титулованный, но, если дать возможность Маннарино заиграть, он ей воспользуется. Здорово, что Карен не дал ему воспрять духом и забил его своими мощными ударами. У Карена отлично работала подача — надо, чтобы так работала на протяжении всего турнира», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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