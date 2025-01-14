Алекс де Минор обыграл Ботика ван де Зандсхулпа в первом круге AO-2025

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2025. На старте домашнего турнира он в трёх партиях обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (84-й номер рейтинга ATP). Матч завершился со счётом 6:1, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время де Минор выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Алекс де Минор сыграет с американцем Тристаном Бойером.