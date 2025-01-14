Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор обыграл Ботика ван де Зандсхулпа в первом круге AO-2025

Алекс де Минор обыграл Ботика ван де Зандсхулпа в первом круге AO-2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2025. На старте домашнего турнира он в трёх партиях обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (84-й номер рейтинга ATP). Матч завершился со счётом 6:1, 7:5, 6:4.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 11:25 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
84
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время де Минор выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Алекс де Минор сыграет с американцем Тристаном Бойером.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Сетка Australian Open - 2025 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android