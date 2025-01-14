Андрей Рублёв — Жоао Фонсека: россиянин проигрывает 0:2 по сетам в первом круге AО-2025
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В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 112-й номер рейтинга бразилец Жоао Фонсека. Второй сет остался за бразильским спортсменом со счётом 6:3.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
0 : 2
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|6
|1
112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Победитель этой встречи сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Он в первом круге одолел именитого швейцарца Стэна Вавринку.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
Комментарии
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