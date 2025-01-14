Андрей Рублёв — Жоао Фонсека: россиянин проигрывает 0:2 по сетам в первом круге AО-2025

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 112-й номер рейтинга бразилец Жоао Фонсека. Второй сет остался за бразильским спортсменом со счётом 6:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой встречи сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Он в первом круге одолел именитого швейцарца Стэна Вавринку.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.