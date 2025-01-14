«Я бы пожил в ретромире». Медведев прокомментировал свои слова про девочек и казино

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё забавное высказывание в сторону своего соперника по первому кругу Australian Open — 2025, 418-го номера рейтинга АТР тайца Касидита Самрея.

— Если бы вам сказали, что успех – это деньги, девочки и казино, что бы вы сказали таким людям? Считаете, вы больше ретрочеловек, а не технологичный?

— Ох, не знаю. Я сказал то, что пришло в голову. Успех может быть разный – семья, дом там, где хочешь. Но я действительно имел в виду то, что если он будет играть так же, как сегодня… Это, конечно, займёт время, какие-то матчи он и проигрывать будет, но он будет много выигрывать в этом году. А там войдёт в топ-100, это уже другое дело, не челленджеры. Я шутил с командой, что если он будет играть так, как сегодня, то должен выиграть следующий челленджер. Ну, в финале может попасться игрок из топ-100, будет потяжелее.

Я, пожалуй, больше технологичный человек, но я был пожил в ретромире, посмотрел бы, какой он. Думаю, он бы мне больше понравился, — сказал Медведев на пресс-конференции.