Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open — 2025, проиграв лишь два гейма

75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она уверенно обыграла австралийку Оливию Гадеки (106-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 58 минут. За это время Кудерметова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Гадеки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с 22-й сеяной соревнований британкой Кэти Бултер.