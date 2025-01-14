Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open — 2025, проиграв лишь два гейма
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она уверенно обыграла австралийку Оливию Гадеки (106-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 14:10 МСК
75
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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106
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Матч продолжался 58 минут. За это время Кудерметова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Гадеки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с 22-й сеяной соревнований британкой Кэти Бултер.
Комментарии
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