Алексей Попырин неожиданно проиграл Корентену Муте в первом круге AO-2025

24-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин завершил выступление на Australian Open — 2025 в одиночном разряде. В первом круге он неожиданно проиграл французу Корентену Муте (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

Матч продолжался 3 часа 35 минут. За это время Попырин выполнил одну подачу навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Муте шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Корентен Муте сыграет с квалифаером из США Митчеллом Крюгером (146-я ракетка мира).