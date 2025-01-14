Алексей Попырин неожиданно проиграл Корентену Муте в первом круге AO-2025
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24-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин завершил выступление на Australian Open — 2025 в одиночном разряде. В первом круге он неожиданно проиграл французу Корентену Муте (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 11:10 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
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69
Корентен Муте
К. Муте
Матч продолжался 3 часа 35 минут. За это время Попырин выполнил одну подачу навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Муте шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Корентен Муте сыграет с квалифаером из США Митчеллом Крюгером (146-я ракетка мира).
Комментарии
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