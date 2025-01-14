Андрей Рублёв проиграл 18-летнему Фонсеке в первом круге Australian Open — 2025

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Australian Open — 2025. В первом круге он потерпел поражение от преодолевшего квалификацию 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки (112-й номер рейтинга ATP) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Рублёв выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Фонсеки 14 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом раунде одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.