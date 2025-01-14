Андрей Рублёв проиграл 18-летнему Фонсеке в первом круге Australian Open — 2025
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Australian Open — 2025. В первом круге он потерпел поражение от преодолевшего квалификацию 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки (112-й номер рейтинга ATP) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
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Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Рублёв выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Фонсеки 14 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом раунде одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.
Комментарии
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