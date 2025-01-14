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Медведев — об укороченных Касидита Самрея: ему просто надо продолжать так делать

Медведев — об укороченных Касидита Самрея: ему просто надо продолжать так делать
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Российский теннисист, чемпион US Open — 2021, победитель итогового турнира ATP и Кубка Дэвиса Даниил Медведев ответил на вопрос об укороченных в матче с Касидитом Самреем в первом круге Australian Open — 2025.

— Касидит сегодня эффективно использовал укороченные, а вы любите оставаться глубоко в корте. Думали что-то поменять технически?
— Он их использовал во втором сете, а там я был близко. Моя команда смотрела его матчи и говорила, что не видела от него дропшотов. А сегодня… Одно дело — играть укороченными, многие так делают против меня, но не все выигрывают. Другое дело — играть укороченными так, как делал он, посылал мяч в метре от сетки, с обратным кручением и очень низко. Я думал: ладно, да когда же он не попадёт хоть раз? А потом он не попал один, второй в четвёртом и пятом сетах, и я подумал: спасибо большое. Опять же, вот такие дропшоты, как он сегодня делал, практически против любого сработали бы, не только против меня. Может, против Янника и Карлоса нет. Но против многих сработает, ему просто надо продолжать так делать, — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее Медведев одержал тяжёлую победу над 418-м номером рейтинга АТР тайцем Касидитом Самреем в первом круге Australian Open — 2025. Поединок завершился со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.

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