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Веснина: показалось, что Рублёву было нечего противопоставить мощной игре Фонсеки

Веснина: показалось, что Рублёву было нечего противопоставить мощной игре Фонсеки
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Бывшая российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении девятой ракетки мира Андрея Рублёва в матче первого раунда Australian Open — 2025 с 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой (112-й номер рейтинга ATP) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Хотелось бы отметить потрясающую игру Фонсеки. Этот парень настоящее явление. Так играть в 18 лет могли себе позволить только Алькарас, Синнер и Надаль — больше таких физически и технически одарённых, настолько уверенных ребят я не видела. Он прошёл квалификацию на одном дыхании. Андрей сопротивлялся, а уровень игры был достаточно высоким для первого круга. Оба очень здорово подавали — огромное количество эйсов. Но сегодня показалось, что Андрею было нечего противопоставить мощной игре Фонсеки.

Мало того что Фонсека превосходил в мощи, так ещё и в розыгрышах играл настолько расслабленно и широко, что разрывал оборону Рублёва. Андрею много чего не хватило. Попади Рублёв на кого-либо другого — он бы легко прошёл. Это был самый худший расклад по жеребьёвке для Рублёва», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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