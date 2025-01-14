Веснина: показалось, что Рублёву было нечего противопоставить мощной игре Фонсеки

Бывшая российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении девятой ракетки мира Андрея Рублёва в матче первого раунда Australian Open — 2025 с 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой (112-й номер рейтинга ATP) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

«Хотелось бы отметить потрясающую игру Фонсеки. Этот парень настоящее явление. Так играть в 18 лет могли себе позволить только Алькарас, Синнер и Надаль — больше таких физически и технически одарённых, настолько уверенных ребят я не видела. Он прошёл квалификацию на одном дыхании. Андрей сопротивлялся, а уровень игры был достаточно высоким для первого круга. Оба очень здорово подавали — огромное количество эйсов. Но сегодня показалось, что Андрею было нечего противопоставить мощной игре Фонсеки.

Мало того что Фонсека превосходил в мощи, так ещё и в розыгрышах играл настолько расслабленно и широко, что разрывал оборону Рублёва. Андрею много чего не хватило. Попади Рублёв на кого-либо другого — он бы легко прошёл. Это был самый худший расклад по жеребьёвке для Рублёва», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.