Камельзон — Рублёву: едешь в Австралию — готовься, на тебя весь мир будет смотреть

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон оценил уровень игры российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025.

«Не понимаю, как Рублёв мог проиграть сотому номеру. Может быть, он плохо себя чувствовал или просто не был готов к Australian Open. Надо готовиться к старту. Андрей поборолся в первом сете, проиграл его, а дальше не стал бороться. Могу только сожалеть, что Рублёв вылетел в первом круге. Едешь в Австралию — готовься. Ты едешь не в какой-то маленький город, а в большую страну, где весь мир будет смотреть на тебя», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.