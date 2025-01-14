«Звезда родилась». Пресс-служба AO — о победе Фонсеки над Рублёвым

Победитель юниорского турнира «Большого шлема», победитель трёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде, 118-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал сенсационную победу в первом круге Australian Open — 2025 над девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
«В Бразилии родилась звезда, и его зовут Жоао Фонсека!» — так прокомментировала победу бразильца пресс-служба AO в социальных сетях.
Прошедший квалификацию бразилец обыграл Андрея Рублёва со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5). Фонсека допустил всего одну двойную ошибку против пяти у Рублёва.
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Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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